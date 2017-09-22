Пожежа на складі боєприпасів: у Донецькій ВЦА заявили про відсутність потреби евакуації жителів

Необхідності в евакуації місцевих жителів через пожежу на складі боєприпасів поблизу селища Новоянисоль у Донецькій області немає.

Про це голова Донецької обласної ВЦА Павло Жебрівський повідомив у Facebook.

"Необхідності евакуації місцевого населення немає. Селище відключено від газу, але підключене до електропостачання. На місці розгорнуто штаб – представники ДСНС, поліція, керівництво сектору М, військова прокуратура. Загалом на місці працює 280 представників різних служб та 53 одиниці техніки", - зазначив він.

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За даними Жебрівського, інформація про постраждалих не надходила. Причини пожежі з’ясовуються.

Як повідомляв УНІАН, за даними поліції Донецької області, вибухи на складах боєприпасів біля села Малоянісоль пролунали близько 16.20. Станом на 18.20 вибухи припинилися. Було евакуйовано 30 осіб з найближчих житлових будинків.

За інформацією прес-служби ДСНС, вибухам передувало горіння трави на території складу боєприпасів ЗСУ поблизу села Новоянісоль.