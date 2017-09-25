"Вони були у масках": з'явилися нові подробиці жорстокого вбивства глави "Київобленерго"

За даними попередньої судово-медичної експертизи, голова правління "Київобленерго" Іван Поливяний, в чий будинок вчора ввечері увірвалися невідомі, був задушений. Нападників було четверо, але підозрювані поки не визначені, розповів керівник прес-служби ГУ Національної поліції в Київській області Микола Жукович, передає "Сегодня".

"Підозрюваних ще немає. Нападників було четверо. Вони були в масках", – розповів він.

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Як повідомляють у поліції, будинок Поливяного не був обладнаний технічними засобами безпеки, а злочинці проникли через паркан. Поливяний у цей момент перебував у дворі. Зловмисники його зв'язали й затягли в будинок, де була його дружина, після чого зв'язали і її. За інформацією поліції, нападники побили подружжя, намагаючись вивідати, де сейф.

"Сейф вони не знайшли, тому чоловіка потягли в іншу кімнату. Вже є попередня судово-медична експертиза. Смерть настала від механічної асфіксії – його задушили", – розповів він.

Як повідомляв УНІАН, у селі Білогородка Києво-Святошинського району вчора невідомі напали на будинок голови правління "Київобленерго", побили власника і його дружину, внаслідок чого від отриманих травм чоловік помер.