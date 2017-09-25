Смертельна ДТП у Києві: на Столичному шосе BMW протаранив інший автомобіль та загорівся (фото)
08:11, 25 вересня 2017Інциденти
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Автомобіль BMW після зіткнення загорівся, а водій втік.
Один із автомобілів кілька разів перевернувся / фото facebook.com/KyivOperativ
На Столичному шосе у Києві сталася смертельна ДТП, одна людина загинула. Про це у Facebook повідомляє Київ.Оперативний.
facebook.com/KyivOperativ
Повідомляється, що BMW на великій швидкості в'їхав в попутний автомобіль Chevrolet.
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Від жорсткого удару Chevrolet кілька разів перекинувся. Водій вилетів через скло на дорогу. Від отриманих травм він помер до приїзду медиків.
BMW зупинився через 300-400 метрів від місця аварії та загорівся, а сам водій в цей момент втік, зібравши речі. Його оголошено в розшук.
facebook.com/KyivOperativ
Як повідомляв УНІАН раніше, у Києві евакуювали відвідувачів "Житнього ринку" через повідомлення про замінування.
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