Смертельна ДТП у Києві: на Столичному шосе BMW протаранив інший автомобіль та загорівся (фото)

На Столичному шосе у Києві сталася смертельна ДТП, одна людина загинула. Про це у Facebook повідомляє Київ.Оперативний.

Повідомляється, що BMW на великій швидкості в'їхав в попутний автомобіль Chevrolet.

Читайте такожМасштабна ДТП на "Лісовій" у Києві: двоє травмованих людей й шість розбитих авто (фоторепортаж)

Від жорсткого удару Chevrolet кілька разів перекинувся. Водій вилетів через скло на дорогу. Від отриманих травм він помер до приїзду медиків.

BMW зупинився через 300-400 метрів від місця аварії та загорівся, а сам водій в цей момент втік, зібравши речі. Його оголошено в розшук.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Києві евакуювали відвідувачів "Житнього ринку" через повідомлення про замінування.