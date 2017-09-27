"Укрзалізниця" змінила маршрути 14 поїздів через вибухи військових складів під Вінницею

14 поїздів змінили маршрути через вибухи на військових складах у Калинівці під Вінницею. Про це повідомив прес-центр "Укрзалізниці".

Через вибухи повністю закритий для руху поїздів залізничний перегін Сосонка-Калинівка. Рух залізничного транспорту не здійснюється по обох коліях перегону.

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Евакуйовано працівників чотирьох залізничних станцій: Калинівка-1, Калинівка-2, Гулівці, Холонівська та роз’їзд Сальницький.

Раніше повідомлялося, що "Украерорух" закрив повітряний простір в радіусі 50 км від епіцентру вибухів на Вінничині.