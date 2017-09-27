У Вінницькій області організували 4 пункти збори для евакуації жителів Калинівки

У Вінницькій області організовано чотири пункту збору для евакуації жителів з Калинівки та сусідніх сіл. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Вінницької ОДА.

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"Шановні мешканці, прохання зберігати спокій і організованість. В області склалася надзвичайна ситуація у зв'язку з пожежею на військових складах в Калинівці. Ситуація контролюється по лінії служби надзвичайних ситуацій, правоохоронних органів та обласної державної адміністрації", - йдеться в повідомленні.

Для всіх жителів Калинівки, Сальника і Павлівка організована евакуація жителів.

Пункт збору №1: площа біля калинівського технологічного технікуму.

Пункт збору №2: районний Будинок культури.

Пункт збору №3 с. Сальник в Будинку культури.

Пункт збору №4: в с. Павлівка в Будинку культури.

Також у повідомленні мешканців просять організовано прибути в пункти збору і до моменту прибуття транспорту знаходитися у приміщеннях.