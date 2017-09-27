Вибухи на складі боєприпасів в Калинівці: у Нацполіції заявили, що ситуація під контролем

Ситуація у Калинівці, де сталися вибухи на складі боєприпасів, знаходиться під контролем. Про це заявив т.в.о. очільника Нацполіції В’ячеслав Аброськін. Про це йдеться у повідомленні МВС України у Facebook.

За його словами, у місті близько 3 тисяч поліцейських Вінницької, Житомирської, Хмельницької, Київської та Чернівецької областей забезпечують безпеку людей, проводиться евакуація населення.

Також, за його словами, станом на 7:00 ранку, інформація про постраждалих до поліції не надходила.

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«Працюють всі необхідні служби, правоохоронні підрозділи. 239 працівників поліції патрулюють безпосередньо місто Калинівку. Обстановка повністю під контролем, підтверджених фактів мародерства не зафіксовано», – прокоментував він.

Піші патрулі правоохоронців проінструктовані на виявлення людей, які з різних причин залишаються на небезпечних територіях.

Як повідомляв УНІАН раніше, пожежа на складах боєприпасів у Калинівці Вінницької області розпочалася близько 22:00 26 вересня. По тривозі підняті всі сили служби і керівництво. В уряді не виключають, що причиною пожежі в Калинівці могли бути зовнішні чинники.