Вибухи під Калинівкою: 70% території арсеналу не постраждало

Начальник Озброєння Збройних сил України генерал-майор Микола Шевцов заявляє, що 70% території арсеналу, розташованого поблизу міста Калинівка Вінницької області, не ушкоджено пожежею та вибухами. Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони України.

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Шевцов нагадав, що напередодні о 22.00 на арсеналі виникла пожежа. "За словами охоронців, стався вибух, в результаті чого розпочалася пожежа", - сказав він.

Начальник Озброєння ЗСУ заявив, що інформація про перевантаженість арсеналу не відповідає дійсності. Також він повідомив, що представниками оперативного штабу був проведений обліт над військовою частиною. "70% території арсеналу не ушкоджено пожежею та вибухами", - зауважив він.

У Міноборони зазначили, що станом на 11.00 на арсеналі тривають заходи, спрямовані на локалізацію пожежі. До робіт залучений особовий склад протипожежних підрозділів Міноборони, Державної служби з питань надзвичайних ситуацій.

В епіцентрі пожежі працюють виключно військовослужбовці ЗСУ. З техніки залучено 4 пожежних танки. В резерві є додаткова техніка, яка в разі потреби буде задіяна до гасіння пожежі.

Крім того, на території арсеналу розгорнутий оперативний штаб, яким безпосередньо керує начальник Генерального штабу - головнокомандувач ЗСУ Віктор Муженко.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня о 22:00 надійшла інформація про вибухи боєприпасів на території арсеналу Міністерства оборони України поблизу м. Калинівка Вінницької області. Із зони можливого ураження евакуювали близько 30 тисяч людей. За інформацією ДСНС, двоє осіб травмовано.