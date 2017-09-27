Вогняний "гриб" на сотню метрів: оприлюдено відео потужного вибуху в Калинівці

У мережі з'явилося свіже відео вибухів на складі боєприпасів у Калинівці. Потужний вибух зафіксували журналісти Reuters, передає "Крим.Реалії".

Читайте такожВибухи на складі боєприпасів у Калинівці: у місті евакуювали вже понад 30 тисяч людей

У середу вранці інтенсивність вибухів на складах у Калинівці значно знизилась, повідомили у Генштабі ЗСУ. На місці продовжується ліквідація осередків пожежі. Сапери приступили до розчищення території складів та навколо них.

Как взрываются склады боеприпасов под Винницей (видео Reuters) pic.twitter.com/DaTNWLwVrV — Крым. Реалии (@krymrealii) September 27, 2017

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня близько 22:00 на відкритому майданчику зберігання боєприпасів однієї з військових частин поблизу м. Калинівка Вінницької області сталися неконтрольовані вибухи снарядів калібру 122 мм і 125 мм. Станом на 6:00 ранку середи, 27 вересня, рятувальники евакуювали понад 30 тисяч людей.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, двоє людей травмовані. Інформацію про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 113 Кримінального кодексу (диверсія).