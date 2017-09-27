Першими про вибухи під Вінницею повідомили пілоти Білоруських авіаліній (відео)

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Що запалало небо над Вінниччиною, першими повідомили пілоти Білоруських авіаліній. Близько 22:00 години вони передають координати, повітряний простір закривають у радіусі 50 км.

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Як з'ясувалося, це вибухають склади боєприпасів у селі Калинівка. Люди там спочатку ховаються по підвалах, а далі усю ніч тікають із зони небезпеки - шести прилеглих сіл.

До 6 ранку евакуювали понад 28 тисяч людей із 10-кілометрової зони. Військові запевняють, що вибухають танкові боєприпаси, однак журналісти кажуть, що вибухи подібні до розривів снарядів реактивної артилерії.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня о 22:00 надійшла інформація про вибухи боєприпасів на території арсеналу Міністерства оборони України поблизу м. Калинівка Вінницької області. Увечері цього ж дня у Вінницьку область прибув прем'єр-міністр Володимир Гройсман з метою з'ясувати обставини і проконтролювати ліквідацію надзвичайної ситуації.

Станом на 6:00 ранку середи, 27 вересня, співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій евакуювали близько 24 тисяч осіб. Також ДСНС ліквідувала загоряння 4 житлових будинків, яке виникло внаслідок попадання боєприпасів.