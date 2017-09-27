Пожежа в одеському дитячому таборі: суд заарештував майно "Вікторії"

Приморський районний суд Одеси задовольнив клопотання поліцейського слідчого і наклав арешт без права розпорядження і користування на 18 будівель і споруд дитячого табору «Вікторія» на Дачі Ковалевського, одна з яких згоріла в ніч з 15 на 16 вересня. Про це повідомляє "Думська".

Таку ухвалу виніс суддя Юрій Кушніренко. Загальна площа заарештованих будівель — 4065,4 кв. м.

Арешт накладений у рамках кримінального провадження, відкритого за частиною 2 ст. 270 КК України — «порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей». Нагадаємо, у цій справі два підозрюваних — директор табору Петрос Саркісян і старший вихователь Наталя Янчик.

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«Зазначене майно зберегло сліди кримінального правопорушення, тобто є доказом злочин... Слідчий довів, що існують ризики його перепланування, зміни цільового призначення, пошкодження або знищення, що в подальшому ускладнить встановлення істини та проведення необхідних слідчих дій», — йдеться в ухвалі.

Як повідомляв УНІАН, в ніч з 15 на 16 вересня в одеському дитячому таборі "Вікторія" сталася масштабна пожежа. Повністю згорів один із дерев'яних корпусів табору. Унаслідок пожежі загинули троє дітей.