Територію навколо складів у Калинівці показали з висоти пташиного польоту (відео)

У Калинівці Вінницької області палає військовий склад, який називають одним з найбільших у країні.

Вибухи на ньому почалися о 22 годині 26 вересня. Журналісти зафільмували з висоти траси між Калинівкою, Павлівкою та Сальником. Як можна побачити на відеозаписі, все димить, та вогню не видно.

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Як повідомляв УНІАН, станом на 15.00 вибухи на складах боєприпасів у Калинівці Вінницької області припинилися. Авіація наразі гасить пожежу.

26 вересня о 22:00 надійшла інформація про вибухи боєприпасів на території арсеналу Міністерства оборони України поблизу м. Калинівка Вінницької області. Увечері цього ж дня у Вінницьку область прибув прем'єр-міністр Володимир Гройсман з метою з'ясувати обставини і проконтролювати ліквідацію надзвичайної ситуації.