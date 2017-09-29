Калинівка оговтується після вибухів на арсеналі: поліцейські патрулі з сусідніх областей покинули місто

Підрозділи поліції чотирьох областей, які посилено патрулювали Калинівку, повернулись на місця дислокації. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін.

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«Підрозділи поліції Житомирської, Хмельницької, Черкаської та Київської областей, які вночі 26 вересня були підняті по тривозі для надання допомоги поліції Вінниччини та посиленого патрулювання Калинівки через вибухи на складах боєприпасів, повернулися на місця своєї дислокації», - повідомив він.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 26 вересня на відкритому майданчику зберігання боєприпасів військової частини А1119 поблизу міста Калинівка Вінницької області почалися вибухи, сталася пожежа. Постраждали двоє людей. Станом на 6 годину ранку 27 вересня було евакуйовано понад 30 тисяч людей. Надвечір 28 вересня всі евакуйовані повернулись до домівок, окрім хворих, які евакуювались із Калинівської центральної районної лікарні.

У Національній поліції повідомили, що поліція спільно з Нацгвардією цілодобово патрулюватимуть від мародерства Калинівку та прилеглі населені пункти, де було проведено евакуацію населення. Станом на вечір 27 вересня жодного факту мародерства чи грубого порушення правопорядку зафіксовано не було.

Станом на сьогодні, 29 вересня, до поліції звернулись шестеро жителів Калинівки із заявами про крадіжки.

Також поліція отримала близько півсотні повідомлень про виявлення боєприпасів жителями міста.