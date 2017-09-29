МВС повідомило про припинення неконтрольованих вибухів в Калинівці

Станом на 14:00 неконтрольованих вибухів та виникнення осередків пожеж на технічній території арсеналу в Калинівці не спостерігається.

Про це повідомляє прес-служба МВС України. При цьому під час роботи важкої інженерної техніки військових груп розмінування відбуваються підриви окремих вибухонебезпечних предметів під мінними тралами.

Наразі всі населені пункти підключені до електропостачання, відновлено газопостачання понад трьом тисячам абонентів в селах Іванів (1299), Гущинці (672), Кам’яногірка (149) Калинівського району; селах Сосонка (714), Славне (170) Вінницького району.

Громадяни, які були евакуйовані, повертаються до місць проживання, крім хворих, які перебували на лікуванні в Калинівській ЦРЛ.

Читайте такожСуцільна пустка: наслідки вибухів у Калинівці показали з висоти пташиного польоту (фоторепортаж)

Загиблих внаслідок надзвичайної ситуації не зареєстровано, травмовано 2 особи, які госпіталізовані до медичних закладів.

Зведеним піротехнічним загоном ДСНС України (108 чол. та 41 од. тех.) обстежено 1 тис. 700 га території, спільно з представниками Нацполіції здійснюється подворовий обхід та виконуються заявки від населення по вилученню вибухонебезпечних предметів. Виконано 140 заявок із 174, виявлено та вилучено понад 110 вибухонебезпечних предметів.