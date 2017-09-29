Наслідки вибухів на арсеналі в Калинівці: постраждали 2 тисячі будинків, 16 не підлягають відновленню

На Вінниччині у результаті вибухів боєприпасів на Калинівському військовому арсеналі, які сталися в ніч з 26 на 27 вересня, постраждали близько 2 тисяч житлових будинків, з них 16 будинків не підлягають відновленню. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на сесії Вінницької міськради голова Вінницької облдержадміністрації Валерій Коровій.

Зокрема, постраждали будинки жителів міста Калинівка, сіл Павлівки і Сальника Калинівського району, а також сіл Медвідка, Лавровка й Дорожнє Вінницького району.

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За словами Коровія, найбільша кількість пошкоджень будинків в селі Павловка - понад 900 будинків. Є постраждалі будинки в Медведці, Дорожньому, Лаврівці, Сальнику, а також в самій Калинівці.

На ліквідації наслідків вибухів у ці дні працювали понад 2 тисячі осіб, в тому числі понад 100 саперів.

На даний момент, вже практично завершено обстеження постраждалих населених пунктів від боєприпасів, повністю відновлено електропостачання і відновлюється подача газу в села.

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Як відомо, пожежа та вибухи на відкритому майданчику зберігання боєприпасів військової частини А1119 поблизу міста Калинівка Вінницької області виникли ввечері 26 вересня. Постраждали двоє людей.

За даними радника президента України Юрія Бірюкова, диверсія на складі боєприпасів біля Калинівки могла бути влаштована з використанням безпілотного літального апарату.