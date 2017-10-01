В Одесі у сутичках між прихильниками і противниками Саакашвілі постраждав журналіст-інвалід (фото)

17:52, 01 жовтня 2017
Інциденти
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Проведення двох масових заходів різної політичної спрямованості 30 вересня не минулося без застосування учасниками сили.

Сутички в Одесі 30 вересня / Фото УНИАН

В Одесі під час конфлікту між прихильниками і противниками колишнього голови Одеської обласної державної адміністрації Міхеїла Саакашвілі постраждав журналіст-інвалід.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, 30 вересня поліція забезпечила громадський порядок під час масових заходів на Приморському бульварі.

Сутички в Одесі 30 вересня / Фото УНИАН

«Сталося два масових заходи різної політичної спрямованості. Завдяки злагодженим діям правоохоронців, вони пройшли мирно, без суттєвих порушень громадського порядку. Поліція перешкодила виникненню двох зіткнень», - повідомили в главку.

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Зазначається, що після завершення масових заходів до Приморського відділу поліції звернувся журналіст - інвалід I групи із заявою про отримані тілесні ушкодження від учасників одного з заходів. Попередньо вказана подія кваліфікується слідчими Приморського відділу поліції за ч.1 ст. 171 (умисне перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу України. Проводиться перевірка.

Сутички в Одесі 30 вересня / Фото УНИАН

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня у центрі Одеси на зустріч із Саакашвілі прийшли його прихильники. Вони зібралися на Приморському бульварі, біля пам'ятника Дюку де Рішельє. На площу також прибули противники Саакашвілі, серед них - представники громадської організації «Автомайдан Одеси», які на легковому автомобілі встановили потужні аудіоколонки і включили музику, яка значно глушила промови виступаючих до прибуття Саакашвілі. Опоненти кинулися до автомобіля, щоб вимкнути музику, під яку танцювали кілька людей в масках із зображенням спотвореного обличчя Саакашвілі. Однак поліція не допустила прихильників екс-голови ОДА до автомобіля, оточивши його щільним кільцем. Між опонентами сталося кілька сутичок.

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Теги: #Саакашвілі#сутички в Одесі#Автомайдан Одеси