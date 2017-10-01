В Одесі у сутичках між прихильниками і противниками Саакашвілі постраждав журналіст-інвалід (фото)

В Одесі під час конфлікту між прихильниками і противниками колишнього голови Одеської обласної державної адміністрації Міхеїла Саакашвілі постраждав журналіст-інвалід.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, 30 вересня поліція забезпечила громадський порядок під час масових заходів на Приморському бульварі.

«Сталося два масових заходи різної політичної спрямованості. Завдяки злагодженим діям правоохоронців, вони пройшли мирно, без суттєвих порушень громадського порядку. Поліція перешкодила виникненню двох зіткнень», - повідомили в главку.

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Зазначається, що після завершення масових заходів до Приморського відділу поліції звернувся журналіст - інвалід I групи із заявою про отримані тілесні ушкодження від учасників одного з заходів. Попередньо вказана подія кваліфікується слідчими Приморського відділу поліції за ч.1 ст. 171 (умисне перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу України. Проводиться перевірка.

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня у центрі Одеси на зустріч із Саакашвілі прийшли його прихильники. Вони зібралися на Приморському бульварі, біля пам'ятника Дюку де Рішельє. На площу також прибули противники Саакашвілі, серед них - представники громадської організації «Автомайдан Одеси», які на легковому автомобілі встановили потужні аудіоколонки і включили музику, яка значно глушила промови виступаючих до прибуття Саакашвілі. Опоненти кинулися до автомобіля, щоб вимкнути музику, під яку танцювали кілька людей в масках із зображенням спотвореного обличчя Саакашвілі. Однак поліція не допустила прихильників екс-голови ОДА до автомобіля, оточивши його щільним кільцем. Між опонентами сталося кілька сутичок.