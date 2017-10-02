В Калинівці продовжується поодинока детонація боєприпасів
Піротехніками обстежено на наявність вибухонебезпечних предметів 12,6 тис. га території.
На території військового складу Міністерства оборони поблизу м. Калинівка Вінницької області продовжується поодинока детонація боєприпасів.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.
«Станом на 7 годину 2 жовтня відкритих осередків горіння немає, спостерігається поодинока детонація боєприпасів», - йдеться у повідомленні.
Піротехніками обстежено на наявність вибухонебезпечних предметів 12,6 тис. га території, виявлено та вилучено 547 вибухонебезпечних предметів.
До ліквідації надзвичайної ситуації залучено 1 тис. 763 осіб та 333 одиниці техніки.
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Як повідомляв УНІАН, пожежа і вибухи на відкритому майданчику зберігання боєприпасів військової частини А1119 поблизу міста Калинівка Вінницької області виникли ввечері 26 вересня. Постраждали дві людини.
Станом на ранок 1 жовтня, за даними ДСНС, на території військового складу відкритих осередків горіння не було, проте спостерігалася поодинока детонація боєприпасів.