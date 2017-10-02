В Калинівці продовжується поодинока детонація боєприпасів

На території військового складу Міністерства оборони поблизу м. Калинівка Вінницької області продовжується поодинока детонація боєприпасів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«Станом на 7 годину 2 жовтня відкритих осередків горіння немає, спостерігається поодинока детонація боєприпасів», - йдеться у повідомленні.

Піротехніками обстежено на наявність вибухонебезпечних предметів 12,6 тис. га території, виявлено та вилучено 547 вибухонебезпечних предметів.

До ліквідації надзвичайної ситуації залучено 1 тис. 763 осіб та 333 одиниці техніки.

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Як повідомляв УНІАН, пожежа і вибухи на відкритому майданчику зберігання боєприпасів військової частини А1119 поблизу міста Калинівка Вінницької області виникли ввечері 26 вересня. Постраждали дві людини.

Станом на ранок 1 жовтня, за даними ДСНС, на території військового складу відкритих осередків горіння не було, проте спостерігалася поодинока детонація боєприпасів.