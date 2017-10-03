На Тернопільщині завершилися триденні антитерористичні навчання (фото)

На Тернопільщині завершилися триденні антитерористичні навчання.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, участь в плановому тактико-спеціальному навчанні, яке організувала на Тернопільщині координаційна група Антитерористичного центру при регіональному управлінні Служби безпеки України, взяли участь понад 500 співробітників силових відомств, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Читайте такожРосія залишила частину військових у Білорусі після навчань "Захід-2017" – Муженко

Під час навчань учасники заходу вдосконалювали алгоритми та навики спільних дій в умовах виникнення диверсійної та терористичної загрози на об’єктах критичної інфраструктури регіону.

Учасники навчань проводили інтенсивні пошукові заходи, виконували завдання зі знешкодження диверсійних груп, ведення переговорів зі зловмисниками, які захопили заручників.

На одному з об’єктів підвищеної техногенної небезпеки, розташованому неподалік обласного центру, було проведено навчальну штурмову операцію силами спецпідрозділів «Альфа» та «КОРД».