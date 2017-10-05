На Житомирщині заарештовано киянина, який із матір’ю розповсюджував дитяче порно через Інтернет

На Житомирщині взято під варту жителя столиці, якого разом із його матір’ю підозрюють у виготовленні та збуті через Інтернет дитячої порнографії. Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області.

Саме прокуратура забезпечує процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні у кримінальному провадженні за фактом виготовлення, збуту і розповсюдження через Інтернет-мережу порнографічної фотопродукції, організованого приватними підприємцями-киянами, матір’ю і сином.

Так, вчора ухвалою Корольовського райсуду Житомира 35-річному підприємцю обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою із можливістю внесення грошової застави у розмірі 185,24 тис. грн.

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Органи досудового розслідування також внесли на розгляд суду клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою і його 54-річній спільниці (матері). Однак, оскільки підозрювана не з’явилася на засідання у зв’язку із перебуванням на лікуванні, розгляд клопотання перенесли на 12 жовтня.

«Установлено, що «сімейка», придбавши фототехніку і обладнання для фотосесій, дитячий одяг, у тому числі і прозору нижню білизну, облаштували в одному з районних центрів області фотостудію. А далі підозрювані розподілили між собою ролі. Жінка, вводячи в оману матерів з неблагополучних сімей, переконувала їх, що малолітні дівчатка потрібні для зйомки реклами дитячого одягу. Син у свою чергу, який нібито займався рекламою, виконував фотосесії малолітніх моделей за певну грошову винагороду, а фото викладав в Інтернет-мережу, де, за перегляд іншими користувачами, уже сам одержував грошові кошти», - розповіли УНІАН у прокуратурі нові подробиці справи.

Як повідомляв УНІАН, обом зловмисникам вже повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 149, ч. 4 ст. 301 КК України (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини, а також виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів).

Наразі у кримінальному провадженні триває досудове розслідування, яке проводить Головне управління Нацполіції в області.

Матері і синові загрожує позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.