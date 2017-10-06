У центрі Києва гниле дерево впало на машину

У центрі Києва вранці гниле дерево впало на проїжджу частину, пошкодивши легковий автомобіль. Сталося це на столичній Татарці близько 9 години ранку, повідомляє ТСН.ua.

На щастя, водій, який в цей час перебував за кермом, не постраждав. Але автомобіль отримав значні пошкодження, особливо задня частина. В результаті аварії на вулиці Нижньоюрківській утворилася величезна пробка. Через високу бровку машини не можуть роз'їхатися і минути завалля з гілок.

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Постраждалий поліцію і комунальників викликав ще 2 години тому, але на місце події досі ніхто не приїхав.