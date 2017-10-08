У Києві під час забігу на марафоні помер чоловік - ЗМІ

У Києві помер учасник спортивно-масового заходу «Київський міжнародний марафон 2017» («Wizz Air Kyiv City Marathon»), який проходить у столиці сьогодні. Про це повідомляється на сайті Еспресо.

54-річному чоловікові стало зле на вул. Лаврська. Медики, які прибули на місце, не змогли його врятувати.

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Директор з маркетингу та комунікацій марафону Вікторія Веремієнко повідомила УНІАН, що інформація про смерть одного з учасників марафону перевіряється. За її словами, в марафоні беруть участь 10 тисяч людей, а на марафонській дистанції - 1150.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 жовтня, у Києві проходить «Київський міжнародний марафон 2017» («Wizz Air Kyiv City Marathon»). Через проведення спортивно-масового заходу рух транспорту у центрі столиці перекрито.