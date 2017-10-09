Біля дерева у центрі Одеси виявили гранату часів Другої світової війни

У центрі Одеси на вулиці виявили гранату часів Другої світової війни. Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, 8 жовтня о 8:10 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в провулку Книжковий, неподалік ринку «Привоз», працівниками поліції виявлено гранату. У головному управлінні уточнили, що вибухонебезпечний предмет був біля дерева.

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Групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення небезпечну знахідку було вилучено і знищена. В даний час встановлюється, яким чином у центрі міста опинився вибухонебезпечний предмет.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно в Одеській області водолази вилучили снаряди з нацистського судна, що затонуло у свій перший рейс. З глибини 15 м підняли близько 12 тисяч вибухонебезпечних предметів.