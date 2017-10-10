Машина розбилася вщент: у Харкові водій зіткнувся з двома авто і загинув (фото)

У ніч на 10 жовтня в Харкові на вулиці Академіка Павлова сталося ДТП. Як повідомили в прес-службі управління патрульної поліції Харкова, близько 22:00 зіткнулися Chevrolet і Volkswagen. В результаті аварії загинув водій Chevrolet, передає Місто Х.

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За словами очевидців події, в аварії брали участь 3 автомобіля. За кермом Chevrolet був молодий чоловік, на вигляд до 30 років.

"Хлопець рухався з боку Французького бульвару до ринку «Барабашово», на спуску до ринку тече вода, дорога слизька. Не впорався з керуванням, вилетів на зустрічну смугу, врізався у "Ніссан" і бус. Машина розбилася вщент, перекинулася", - розповів один із свідків ДТП.

Як повідомляв УНІАН, 8 жовтня в Києві автомобіль злетів з мосту. В результаті інциденту була госпіталізована дитина.