У Києві автомобіль злетів з мосту, госпіталізована дитина
21:53, 08 жовтня 2017Інциденти
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Водій "Хонда" з дитиною в салоні на мокрій дорозі на розв'язці перевищив швидкість і впав вниз.
dtp.kiev.ua
Автомобіль "Хонда", який рухався по розв'язці на Видубичах у Києві, вилетів з мосту і впав униз. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє dtp.kiev.ua.
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"ДТП з потерпілими у Києві на Видубичах: водій "Хонда" з дитиною в салоні на мокрій дорозі на розв'язці перевищив швидкість і впав униз", - йдеться у повідомленні.
Також наголошується, що батько і дитина постраждали в результаті аварії і були госпіталізовані медиками швидкої допомоги. На місці працює поліція і слідчо-оперативна група.
dtp.kiev.ua
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