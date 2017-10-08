У Києві автомобіль злетів з мосту, госпіталізована дитина

Автомобіль "Хонда", який рухався по розв'язці на Видубичах у Києві, вилетів з мосту і впав униз. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє dtp.kiev.ua.

Читайте такожУ Києві помер хлопчик, якого збило поліцейське авто (відео)

"ДТП з потерпілими у Києві на Видубичах: водій "Хонда" з дитиною в салоні на мокрій дорозі на розв'язці перевищив швидкість і впав униз", - йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що батько і дитина постраждали в результаті аварії і були госпіталізовані медиками швидкої допомоги. На місці працює поліція і слідчо-оперативна група.