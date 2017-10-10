На Житомирщині під час будівельних робіт у колодязі загинув чоловік, якого засипало землею

На Житомирщині бригада чоловіків копала колодязь і один з них загинув.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області.

Як зазначається у повідомленні, подія сталася вчора у селищі Лугини.

Так, 9 жовтня о 15:30 до Служби порятунку «101» Лугин надійшло повідомлення про те, що на території одного з підприємств у недобудованому колодязі чоловіка засипало землею.

З’ясувалося, що бригада робочих копала колодязь, глибина якого на той момент складала близько 8 м. Під час роботи вони наткнулися на камінь, який вирішили розбити за допомогою перфоратора. Однак, під час робіт стався обвал ґрунту і одного з чоловіків повністю засипало. До прибуття рятувальників робочі намагалися самостійно його відкопати.

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«Існувала загроза повторного зсуву землі, адже у колодязі не були встановлені кільця. Один із чоловіків спустився у колодязь і, набираючи землю у відро, за допомогою рятувальної мотузки, передавав його на поверхню надзвичайникам. Таким чином він відкопав по пояс непритомного потерпілого, а потім обв’язав його рятувальними ременем, закріпленим за мотузку. Лише після цього рятувальники змогли витягнути постраждалого на поверхню», - уточнили у відомстві.

Медики констатували смерть чоловіка. Наразі усі обставини події встановлюються фахівцями.