У Житомирі поліція затримала трьох підозрюваних у розбої іноземців, ще одного їх спільника – у Києві

У Житомирі поліцейські затримали трьох підозрюваних у розбої іноземців та ще одного їх спільника - у Києві.

Про це УНІАН повідомили у відділах комунікацій управлінь поліції Житомирської та Київської областей.

Як зазначається у повідомленні, 9 жовтня працівники карного розшуку Житомирщини та Київщини із залученням бійців спецпідрозділу КОРД затримали у Житомирі групу іноземців, підозрюваних у вчиненні розбійного нападу. Під час одночасних обшуків за кільками адресами вилучено зброю, ножі, маскувальний одяг, маски-балаклави, відмички та інші свідчення злочинної діяльності зловмисників.

Вказані іноземці об’єдналися у злочинну групу для вчинення розбійних нападів на території України. Їх викриття та затримання стало результатом роботи оперативників карного розшуку.

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«Затримані громадяни упродовж певного часу винаймали житло у Житомирі, проживаючи при цьому окремо один від одного і підтримуючи зв’язок між собою лише опосередковано. Нині ми маємо відомості про підготовку ними не одного розбійного нападу», - розповів УНІАН начальник ГУНП в Житомирській області В’ячеслав Печененко.

Під час проведення слідчо-розшукових заходів оперативники Житомирщини отримали інформацію про вчинення уночі 9 жовтня гастролерами розбійного нападу в Ірпіні Київської області.

«Нападники проникли до будинку близько 3 години, пошкодивши металопластикове вікно. В оселі знаходились батько та син, яких розбійники жорстоко побили, вимагаючі гроші», - уточнив подробиці події начальник Головного управління Нацполції в Київській області Дмитро Ценов.

«З будинку забрали значну суму готівки у валюті та гривнях, про наявність якої, очевидно, підозрювані знали», - додав він.

Яку суму забрали нападники, не уточнюється.

Уже надвечір цього ж дня, 9 жовтня, поліцейські Житомирщини та Київщини спільно затримали трьох підозрюваних у вчиненні розбійного нападу. Двох із них бійці КОРДу вивели із зали ресторану.

Ще одного учасника злочинної групи працівники Ірпінського відділення поліції затримали 10 жовтня у Києві.

Усі члени групи є вихідцями з кавказького регіону і уже раніше притягувались до кримінальної відповідальності.

Їм оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України та затримано відповідно до ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.

Нині затриманим загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.