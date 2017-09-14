На Одещині заарештовано підозрюваного у розбійному нападі на бізнесмена

В Одеській області заарештовано підозрюваного у скоєнні розбійного нападу на бізнесмена, у якого відібрав близько 500 тис. грн.

Як повідомили УНІАН в прес-службі прокуратури Одеської області, встановлено, що 26-річний житель міста Чорноморськ з метою заволодіння коштами співробітника комерційної організації домовився з ним про зустріч для здійснення грошових операцій.

Читайте такожУ Херсоні затримано групу злочинців, які вкрали у потерпілого 270 тисяч доларів

«Чоловік приїхав на автомобілі за вказаною адресою. У машину відразу підсів нападник і почав погрожувати зброєю, потім вдарив 28-річного потерпілого рукояткою пістолета, схопив його сумку з великою сумою коштів і спробував втекти», - зазначили в прес-службі.

За даними прокуратури, потерпілий намагався наздогнати зловмисника, але той почав відстрілюватися, зробивши 4 постріли в його бік. Після чого сів на заднє сидіння автомобіля, який відвіз його з місця події. В результаті злочинних дій потерпілому було завдано збитків майже на 500 тис. грн.

Поліція 11 вересня затримала підозрюваного у розбійному нападі, 12 вересня його було заарештовано без права на заставу. Зазначається, що прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом розбійного нападу жителя села Олександрівка (ч. 4 ст. 187 (розбій) КК України). Слідство встановлює інших можливих фігурантів злочину. Як уточнили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, напад стався 10 вересня у світлий час доби.