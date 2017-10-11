В Одесі на проїжджій частині утворилося величезне провалля (фото)

У Київському районі Одеси на проїжджій частині утворилося провалля завглибшки 3 метри. Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління патрульної поліції Одеси, поліцейські виявили провалля під час сьогоднішнього патрулювання.

"На перетині вулиць Львівська та Люстдорфська дорога в дорожньому покритті виявлено велике провалля", - повідомили у прес-службі.

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Провалля завглибшки приблизно 3 метри має аналогічні ширину і довжину. Наразі поліція сповістила відповідні служби і з метою запобігання аварійним ситуаціям здійснює відведення транспорту.

"Аварійна служба вже на місці. На жаль, це провалля на каналізаційному колекторі діаметром 1200 мм. Огородили, проводитимуть розкопки, щоб з'ясувати причину. Спецтехніка в дорозі", - повідомили у підприємстві "Інфоксводоканал".