У Кривому Розі маршрутка врізалася у стовп і перекинулася: загинув пасажир (фото)

У Кривому Розі мікроавтобус «ГАЗель» врізався в стовп і перекинувся. Електроопора впала на дорогу, лінія частково пошкоджена. На місці події працюють правоохоронці та медики. Про це повідомляє "Перший міський".

Маршрутка №307 рухалася в бік зупинки «Дружба». Водій не впорався з керуванням, в результаті транспорт влетів у стовп. За словами водія, всередині знаходилися близько 10 осіб.

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За попередньою інформацією, дев'ятьох пасажирів госпіталізували, один помер у лікарні.

Раніше в Дніпрі вантажівка збила трьох людей на пішохідному переході.