У Дніпрі вантажівка збила трьох людей на пішохідному переході (фото)

У Дніпрі на вул. Космічній автомобіль "МАЗ" скоїв наїзд на пішохідному переході на трьох осіб – хлопця та двох дівчат. Про це повідомили у прес-службі поліції області.

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Унаслідок ДТП загинула дівчина 1997 року народження, студентка місцевого вишу. Ще двох потерпілих доставили до лікарні.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Наразі встановлено, що водій 1961 року народження, він - мешканець сусідньої області.

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня на Набережній Перемоги у Дніпрі сталася аварія за участю 7 автомобілів, постраждала дівчина.