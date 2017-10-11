У Дніпрі вантажівка збила трьох людей на пішохідному переході (фото)
13:28, 11 жовтня 2017Інциденти
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Водій скоїв наїзд на двох дівчат та хлопця у Дніпрі.
Вантажівка скоїла наїзд на пішоходів / фото dp.npu.gov.ua
У Дніпрі на вул. Космічній автомобіль "МАЗ" скоїв наїзд на пішохідному переході на трьох осіб – хлопця та двох дівчат. Про це повідомили у прес-службі поліції області.
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Унаслідок ДТП загинула дівчина 1997 року народження, студентка місцевого вишу. Ще двох потерпілих доставили до лікарні.
На місці події працює слідчо-оперативна група. Наразі встановлено, що водій 1961 року народження, він - мешканець сусідньої області.
фото dp.npu.gov.ua
Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня на Набережній Перемоги у Дніпрі сталася аварія за участю 7 автомобілів, постраждала дівчина.
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