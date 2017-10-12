Ультрас "Дніпра" прокоментували бійку на стадіоні, в якій "дісталося на горіхи" нардепу Березі (відео)

Ультрас ФК "Дніпро" прокоментували сутичку 11 жовтня на трибунах "Дніпро Арени" на матчі, під час якої постраждав нардеп Юрій Береза.

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"Вітаємо усіх з перемогою! Тільки Дніпро! Щодо подій, які відбулися у перерві матчу, можемо сказати, що фанатські розбірки існували завжди, і якщо ти приходиш на фанатський сектор, то байдуже, хто ти, - лікар, студент чи народний депутат - будь готовий відстоювати свій клуб", - йдеться у повідомленні ультрас на сторінці у Facebook.

Як повідомляв УНІАН, під час матчу 11 жовтня фанати ультрас "Дніпра" побили президента "Дніпра-1" Березу.

У свою чергу, постраждалий Береза, вважає, що на стадіони необхідно повернути співробітників правоохоронних органів. "Ті, хто приходить не вболівати, а битися на стадіон, – їм не місце на спортивних аренах... Йдіть у Збройні сили України і там перевіряйте свою силу... Наразі це і є для мене внутрішній ворог", – заявив депутат.