У Харкові через неправдиве повідомлення про замінування суду евакуювали майже 150 людей

У Харкові через неправдиве повідомлення про замінування Господарського суду евакуювали майже 150 людей. Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області, інформація про нібито закладену вибухівку у приміщенні суду на площі Свободи надійшла до поліції сьогодні, 12 жовтня, о 14:40.

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Для перевірки на місце виїжджала слідчо-оперативна група Шевченківського відділу поліції в місті Харкові, а також експерти вибухотехнічного управління. «Вони оглянули 5300 кв. метрів території, евакуювали 150 громадян. Жодних вибухових речовин не виявлено. Інформація про замінування Господарського суду в Харкові не підтвердилася», - зазначили в главку поліції.

На цей час вживаються заходи для встановлення особи, яка зробила хибне повідомлення про замінування.

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