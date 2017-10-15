В одному з районів Києва сталося друге зґвалтування за два дні (відео)

У столиці на вулиці Косенка в Подільському районі зґвалтували жінку. Це вже друге зґвалтування за два дні у цьому районі, пише на своїй сторінці у Facebook "Київ оперативний".

Про інцидент до поліції повідомив чоловік, який проходив повз. Як з'ясувалося, жінка йшла з посиденьок у лісі додому.

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"Раптом їй пляшкою по голові вдарив невідомий чоловік. Потім повалив на землю та зґвалтував. Після - забрав сумку, де був мобільний телефон та документи. Наявних прикмет жінка не повідомила, тому що нападав чоловік зі спини", - йдеться у повідомленні.

Лікарі підтвердили факт зґвалтування, а також зазначили, що жінка має численні забої та дрібні рани. Її забрали для подальшого обстеження в лікарню.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 13 жовтня у столиці на вулиці Північно-Сирецькій у парку зґвалтували дівчину.