У Києві в парку зґвалтували дівчину (відео)

У столиці на вулиці Північно-Сирецькій зґвалтували дівчину. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив "Київ оперативний".

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Зі слів постраждалої, близько 23:30 вона прямувала до лікарні на вул. Північно-Сирецькій через парк.

"На неї ззаду напав чоловік, вдарив і зґвалтував. Після цього забрав у неї дві золоті каблучки й втік у бік вул. Білицької", - йдеться у повідомленні.

На місце за лічені хвилини прибули кілька нарядів патрульної поліції і поліції охорони. Ведуться пошуки злочинця.

Як повідомляв УНІАН, у Київській області затримали 39-річного жителя Києво-Святошинського району, який скоїв 5 зґвалтувань.