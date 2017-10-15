У зоні відчуження ЧАЕС затримали три групи сталкерів

На території зони Чорнобильської атомної електростанції працівники поліції затримали три групи сталкерів, серед них - двоє громадян Росії.

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Як повідомляє Управління превентивної діяльності в Київській області, стосовно затриманих правоохоронці склали адміністративні протоколи.

"Першу групу сталкерів, яка складалася з чотирьох молодих хлопців, виявили в районі варти "Терехи", другу - у відселеному місті Прип'ять. Туди в обхід контрольно-пропускних пунктів проникли троє хлопців. Третю групу сталкерів, незаконно проникли на територію зони відчуження, правоохоронці виявили в районі відселеного села Залісся. Там затримали п'ятьох молодиків, серед яких двоє громадян Росії: 24-річний житель Москви і 28-річний мешканець Санкт-Петербурга", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці доставили порушників до місцевого відділу поліції, де склали на них адміністративні протоколи за ст. 46-1 "Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення" Купап.

Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.