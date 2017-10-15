У Словаччині потрапив у ДТП автобус із заробітчанами: вісім загиблих

У Словаччині мікроавтобус з найманими працівниками зіткнувся з вантажівкою, в результаті чого загинув водій та сім пасажирок. Як повідомляє Deutsche Welle, дорожньо-транспортна пригода сталася в суботу, 14 жовтня.

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"У неділю, 15 жовтня, 49-річна жінка, одна з пасажирів, померла в лікарні, незважаючи на зусилля медиків, врятувати їй життя. У результаті зіткнення водій мікроавтобуса і шість жінок, які перебували в салоні, загинули на місці аварії. Водій вантажівки отримав лише легкі ушкодження.

Згідно з попередніми даними розслідування, один з водіїв, ймовірно, заснув за кермом.

Наголошується, що жінки, які працювали доглядальницями літніх людей в сусідній Австрії мікроавтобусом поверталися додому. Всі вони - родом зі Словаччини.