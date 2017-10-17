У Тернополі восьмирічний хлопчик захистив квартиру від грабіжника

8-річний хлопчик із Тернополя захистив власну квартиру від пограбування. Антон Солярський лишився сам удома, бо його мама із сестричкою поїхали в село на похорон, а тато перебуває на заробітках за кордоном, ідеться в сюжеті ТСН.

Того вечора третьокласник намагався налаштуватися на домашні завдання з української мови та математики, однак вирішив сходити на кухню попити води і дорогою почув якийсь скрегіт від вхідних дверей. Хлопчик завмер – на його очах верхній замок, який він замкнув зсередини, почав крутитися. Антон отетерів, бо точно знав, що мама ще в селі, і відкривати двері не може.

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У дверне вічко він побачив чоловіка, який метушився на сходовій клітині, та одразу зметикував, що це злодій. Хлопець зорієнтувався та зателефонував до поліції – причому навмисно став неподалік дверей, аби його повідомлення про крадія було чутно. За мить Антон зрозумів, що загроза минула. «Я почув, що хтось біжить униз», - розповів він. До приїзду поліцейських крадій уже був далеко.

Мама, яка теж примчала із села, була вражена сміливістю сина. «Він у мене такий відповідальний хлопчик, а в цьому випадку такий молодець – рішучий, не побоявся, передзвонив, не розгубився», - радіє Вікторія Солярська. Сам Антон зізнається, що про те, як поводитися у надзвичайних ситуаціях, він вивчив назубок ще у старшій групі дитсадка. А після цієї пригоди хлопчик вирішив ретельніше ставитися до самозахисту – прискіпливіше придивлятиметься до незнайомців у під’їзді, а двері квартири зачинятиме одразу на два замки.