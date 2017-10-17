В Одеській області позашляховик протаранив потяг (фото)
13:13, 17 жовтня 2017Інциденти
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Водій намагався проскочити залізничний переїзд, але не встиг і врізався в потяг.
Водій позашляховика Toyota врізався в поїзд 16 жовтня в селі Сафяни Ізмаїльського району Одеської області. Про це повідомляє "Траса Е-95".
Водій намагався проскочити залізничний переїзд на вулиці Ярослава Мудрого, але не встиг і врізався в поїзд.
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Потяг стесав передню частину автомобіля. Водій не постраждав. Потяг отримав незначні пошкодження.
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