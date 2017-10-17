В Одеській області позашляховик протаранив потяг (фото)

13:13, 17 жовтня 2017
Інциденти
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Водій намагався проскочити залізничний переїзд, але не встиг і врізався в потяг.

Водій позашляховика Toyota врізався в поїзд 16 жовтня в селі Сафяни Ізмаїльського району Одеської області. Про це повідомляє "Траса Е-95".

Водій намагався проскочити залізничний переїзд на вулиці Ярослава Мудрого, але не встиг і врізався в поїзд.

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Потяг стесав передню частину автомобіля. Водій не постраждав. Потяг отримав незначні пошкодження.

Раніше у Києві п'яний поліцейський спровокував потрійне ДТП.

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Теги: #ДТП в Одесі#позашляховик протаранив потяг