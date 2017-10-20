У Рівному патрульні врятували від самосуду п’яну жінку-водія, яка пошкодила чотири автомобілі

У Рівному ввечері 19 жовтня патрульні врятували від самосуду нетверезу жінку-водія, яка пошкодила чотири автомобілі.

Як повідомила кореспонденту УНІАН речниця патрульної поліції Рівного Оксана Юрченко, інцидент стався на вулиці Волинської Дивізії в обласному центрі.

Жінка-водій автомобіля «ВАЗ», 1978 року народження, у нетверезому стані під час паркування у дворі багатоповерхівки пошкодила чотири іномарки. Одразу зібрався натовп розлючених людей. Вони, за словами Юрченко, побачивши неадекватну поведінку жінки-водія, хотіли вчинити над нею самосуд.

Читайте такожСуддя-рецидивістка: на Київщині служительку Феміди втретє за рік піймали на п'яній їзді

Патрульні, які прибули на місце події, сховали винуватицю у службовому авто. Перед тим провели тест на наявність алкоголю. Прилад «Драгер» показав 2,91 проміле алкоголю при нормі 0,20.

На порушницю складено два адмінпротоколи: за порушення правил дорожнього руху та за водіння автомобіля у нетверезому стані.

Проводиться подальше розслідування, яке має з’ясувати чи порушення скоєно вперше, чи такі випадки вже траплялися з жінкою. Відповідно до цього й визначатиметься важкість покарання.