Прокуратура затвердила підозру винуватиці смертельного ДТП у Харкові

Прокуратура затвердила підозру 20-річній харків'янці за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 3 ст. 286 КК України). Про це повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області.

Наразі водій автомобіля "Lexus" затримана у порядку ст. 208 КПК України. Готується клопотання до суду про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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За результатами експрес-досліджень крові, алкоголю або наркотичних речовин у водіїв обох автівок не виявлено. Слідчі дії тривають. Встановлюються всі обставини пригоди. Призначено експертизи.

Крім того, вилучено записи з відеокамер. На даний час їх досліджують слідчі та експерти. Максимальна санкція статті передбачає 10 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, увечері 18 жовтня в центрі Харкова автомобіль Lexus зіткнувся з автомобілем Volkswagen Touareg, в результаті чого Lexus вилетів на тротуар вулиці Сумської й скоїв наїзд на пішоходів, п'ятеро з яких загинули на місці, ще шестеро - травмовані та доставлені до лікарні.

20-річну Олену Зайцеву, яка перебувала за кермом Lexus, затримали правоохоронці. В її крові експертиза не виявила алкогольних і наркотичних засобів.

Прокуратура вимагатиме тримання її під вартою. Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.