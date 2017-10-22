В Івано-Франківській області грибами отруїлася 4-річна дівчинка

15:20, 22 жовтня 2017
Інциденти
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З початку року на Прикарпатті зафіксовано отруєння грибами 34 жителів регіону, з них 11 дітей.

В Івано-Франківській області дитина сильно отруївся грибами / фото УНІАН

На Івано-Франківщині внаслідок отруєння грибами госпіталізовано 4-річну дівчинку.

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Як повідомили УНІАН в управлінні з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації, вчора, 21 жовтня, до обласної дитячої клінічної лікарні у тяжкому стані госпіталізували 4-річну жительку села Долина Тлумацького району. Дитина сильно отруїлася грибами. 

Нині вона перебуває в тяжкому стані, лікарі борються за її життя.

З початку року на Прикарпатті зафіксовано отруєння грибами 34 жителів регіону, з них 11 дітей.

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Теги: #отруєння грибами