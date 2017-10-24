У Києві водій маршрутки влаштував ДТП і взяв у заручники пасажирів

У Святошинському районі Києва водій маршрутного таксі влаштував аварію і відмовився випускати пасажирів з салону. Про це повідомляє "Інформатор".

Водій маршрутки, після неодноразових порушень правил дорожнього руху спровокував ДТП, після чого відмовлявся випускати пасажирів на вулицю.

Як повідомив кореспондент видання, протягом усього часу поїздки водій поводився неадекватно, неодноразово порушуючи правила. Згодом, на вулиці Палладіна, чоловік не захотів стояти в пробці і почав її об'їжджати, однак під час небезпечного маневру "підрізав" фургон, збивши оглядове дзеркало.

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Після скоєння аварії водій автобуса намагався домовитися з водієм фургона про компенсацію збитків. Результатів цих переговорів пасажарам довелося чекати в середині задушливого салону.

Зазначається, що водій погодився випустити пасажирів тільки після погроз викликати поліцію.

Як повідомляв УНІАН, 23 жовтня вранціу Києві сталася аварія за участю громадського транспорту та вантажівки "КамАЗ". В лікарню доставили три людини.