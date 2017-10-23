З'явилися подробиці масштабної ДТП у Києві за участю маршрутки (фото)

23 жовтня вранці у Києві сталася аварія за участю громадського транспорту та вантажівки "КамАЗ". До лікарні доставили трьох осіб, передає прес-служба столичної поліції.

Близько 9:00 до чергової частини столичної поліції надійшло повідомлення про ДТП із "КамАЗ" та маршруткою на вулиці Великій кільцевій перед Жулянським мостом у напрямку мікрорайону Теремки.

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"Попередньо встановлено, що автомобіль "КамАЗ", навантажений піском, зачепив громадський транспорт із задньої правої сторони автобуса. Як наслідок, маршрутка "наздогнала" вантажівку із причепом, а "КамАЗ" в’їхав в огорожу і перевернувся. Третій учасник ДТП, якого "наздогнала" маршрутка, не помітив автопригоди і з місця події поїхав", - розповіли у поліції.

Так, після ДТП до лікарні потрапили два пасажири маршрутного транспорту, які впали й отримали травми, а також водій вантажівки.

Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що у Києві сталася серйозна аварія за участю двох вантажівок та автобуса. Зазначалося, що є постраждалі, один з водіїв вантажівки з місця аварії втік.