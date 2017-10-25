У Херсоні на дитячому майданчику підліток влаштував стрілянину

У Херсоні правоохоронці затримали 15-річного хлопця за підозрою у вчиненні стрілянини на дитячому майданчику. Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Херсона в Facebook.

Інцидент стався ввечері 23 жовтня.

"Вчора близько 18:00 патрульні отримали черговий дзвінок. Заявниця повідомила, що на дитячому майданчику у дворі одного з будинків на вулиці 28-ї Армії кілька молодих людей стріляють з пістолета. За адресою негайно відправився один з екіпажів. На місці інспектори побачили невідомого. Хлопець помітив патрульний автомобіль і зірвався з місця, намагаючись втекти. Поліцейські наздогнали його. Під час поверхневої перевірки у втікача виявили предмет, схожий на пістолет, і пакетик з речовиною невідомого походження", - сказано в повідомленні.

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15-річного херсонця і батька передали слідчим для з'ясування всіх обставин події. Схожий на пістолет предмет і речовину вилучили для проведення експертизи.

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