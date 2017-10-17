У Запоріжжі посеред дня із автомата обстріляли позашляховик (фото)
13:58, 17 жовтня 2017Інциденти
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Невідомі розстріляли задню частину кузова і скло.
Авто належить місцевому мешканцю / zbroya.info
У Запоріжжі невідомі серед дня обстріляли із автомата позашляховик "SUBARU Forester". Про це повідомляє місцеве видання «061.ua».
061.ua
Зазначається, що припарковане авто обстріляли на вулиці Нижньодніпровській. Позашляховик належить 49-річному місцевому мешканцю.
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Невідомі розстріляли задню частину кузова і скло. На даний момент на місці події працюють слідчі.
Наразі правоохоронці встановлюють тип зброї, з якої велась стрілянина, її мотиви та особу стрільця.
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