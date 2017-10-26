У політолога, який постраждав під час вибуху в Києві, пошкоджені легені і печінка

Політолог Віталій Бала, який постраждав під час вибуху в Києві 25 жовтня, на даний момент знаходиться в стабільному стані. Про це повідомив політтехнолог Олексій Голобуцький на своїй сторінці в Facebook.

Відзначається, що Балі зробили операцію, вона пройшла успішно. За інформацією телеканалу "Еспресо", у політолога в результаті вибуху були пошкоджені легені і печінка.

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Як повідомляв УНІАН, увечері 25 жовтня о 22:15 біля редакції телеканалу «Еспресо» на вулиці Адама Міцкевича в Солом'янському районі Києва стався вибух, в результаті якого постраждали чотири людини, включаючи депутата Ігоря Мосійчука, і один чоловік – охоронець нардепа – загинула. Також серед постраждалих – політолог Віталій Бала.

Вибух кваліфікували як теракт, розслідуванням буде займатися ГУ СБУ в місті Києві, процесуальне керівництво здійснюватиме прокуратура міста Києва.

За попередньою оцінкою правоохоронців, вибухнув мотоцикл, припаркований біля автомобіля. Всі поранені були доставлені в лікарні з ушкодженнями різного ступеня. Мосійчук зараз перебуває у клініці "Борис".

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Пізніше сам Мосійчук заявив, що після проведеної вночі операції його стан стабілізувався. За словами наррдепа, він провів на операційному столі чотири години, медики витягли з його тіла велику кількість осколків.