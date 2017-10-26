На Житомирщині внаслідок пожежі на підприємстві згоріло 30 тонн насіння (фото)

На Житомирщині внаслідок пожежі на підприємстві згоріло 30 тонн насіння. Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Житомирській області.

Як зазначається у повідомленні, 26 жовтня о 05:00 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в металевій зерносушці на території підприємства, що занймається зберіганням та сушінням зерна, у селі Радчиці Овруцького району. На місце події було спрямовано два відділення 12-ї Державної пожежно-рятувальної частини і вже за 4 хвилини рятувальники прибули за вказаною адресою.

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З’ясувалося, що пожежа виникла під час технологічного регламенту у завантаженій не в повному об’ємі насінням соняшника металевій ємкості зерносушки. Члени добровільної дружини підприємства намагалися власними силами загасити займання, проте все ж таки їм довелося звернутися за допомогою до фахівців.

Одне відділення рятувальників спрямувало свої дії на охолодження конструкції зерносушки. Друге ж – безпосередньо проливало саме насіння, яке працівники вже вивантажили з сушки. Пожежу було локалізовано о 05:41, ліквідовано о 07:55. Вогнем знищено 30 т насіння. Сама сушка значних пошкоджень не зазнала.

На ліквідації надзвичайної події працювало 12 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежної техніки.

Усі обставини події та сума збитків наразі встановлюються фахівцями.