На Житомирщині ліквідували пожежу у господарчій споруді та ще дві будівлі врятували

На Житомирщині сьогодні уночі фахівці ліквідували пожежу у господарчій споруді та ще дві будівлі врятували. Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області.

Як зазначається у повідомленні, 22 жовтня о 01:05 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в господарчій будівлі у селищі Першотравневе Овруцького району.

На місці події з’ясувалося, що вогнем повністю охоплений сарай, а полум’я вже поширилося на літню кухню. Також існувала загроза займання житлового будинку, що знаходився з іншого боку від палаючої споруди, на відстані близько двох метрів. Усі три будівлі - дерев’яні.

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"Першочергові дії бійців ДСНС були зосередженні на захист житла людей та літньої кухні. Зусиллями вогнеборців о 01:28 пожежа була локалізована, а вже о 02:40 – повністю ліквідована. Пожежним вдалося не допустити збільшення масштабів цієї надзвичайної події. Вогнем знищено сарай та домашні речі, що в ньому зберігалися, пошкоджено одну стіну та покрівлю літньої кухні",- сказано у повідомленні.

Усі обставини цієї події зараз встановлюються фахівцями.