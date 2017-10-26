У слідства є відео з терористом, який приїхав й встановлював мотоцикл поблизу каналу "Еспресо" - Геращенко

У слідства є кадри того, як терорист приїхав й встановлював мотоцикл поруч з виходом з телеканалу "Еспресо". Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив позаштатний радник міністра внутрішніх справ, народний депутат від "Народного фронту" Антон Геращенко.

"Серед іншого, це збільшує шанси на швидке розкриття цього жахливого теракту", - йдеться у його повідомленні.

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За словами Геращенка, службам безпеки телеканалів необхідно зробити висновки після цієї трагедії. Зокрема, прибрати від входів сміттєві урни, клумби та інші зручні для встановлення вибухових пристроїв точки.

"А також за можливості запобігати встановленню невідомих транспортних засобів, на яких можуть бути встановлені приховані вибухові пристрої", - додав нардеп.

Як повідомляв УНІАН, увечері 25 жовтня біля редакції телеканалу Espreso.tv на вулиці Адама Міцкевича в Солом'янському районі Києва стався вибух, в результаті якого постраждали три людини, серед них Ігор Мосійчук і політолог Віталій Бала, двоє загинули - охоронець депутата й колишній поліцейський, який проходив повз.

Вибух кваліфікували як теракт. Розслідуванням займається Головне управління СБУ в Києві й області під процесуальним керівництвом прокуратури столиці.