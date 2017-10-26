Трьох учасників погрому в Святошинському суді Києва відправили під домашній арешт

Шевченківський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту трьом підозрюваним у кримінальному провадженні за фактом подій в Святошинському райсуді Києва, що сталися в ніч проти 24 жовтня.

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Про це повідомляє прес-служба Шевченківського райсуду Києва. Зокрема, за результатами розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу застосовано домашній арешт з 22:00 до 07:00 до Є.Чепелянського, підозрюваного за ч.3 ст.296 (хуліганство), ч.1 ст.343 (втручання у діяльність працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

До С.Живодьора, який підозрюється за ч.1 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна), а також за ч.3 ст.296 та ч.1 ст.343 ККУ, застосовано запобіжний захід у виді домашнього арешту з 21:00 до 07:00.

До А.Туренка, підозрюваного за ч. 3 ст. 296, ч. 1 ст. 343 ККУ, застосовано домашній арешт.

Як повідомляв УНІАН, 21 жовтня у Києві біля станції метро «Академмістечко» правоохоронці затримали лідера ОУН Миколу Коханівського. Його дружина заявила, що це сталося після бійки Коханівського з Русланом Качмалою (позивний «Рем»). Качмала почав тікати, Коханівський наздогнав його, дістав травматичний пістолет і вистрелив. В результаті обох було доставлено до лікарні. Водночас, за даними поліції, Коханівський декілька разів вистрілив у чоловіка, прізвище якого не називають.

22 жовтня Коханівському повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Цією статтею передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 7 років.

23 жовтня Святошинський райсуд Києва почав обирати запобіжний захід Коханівському. Пізно ввечері суд вирішив перенести засідання на 24 жовтня. Вночі прихильники Коханівського влаштували погром у суді. Вони розгромили приміщення і звели барикади з меблів, щоб перешкодити вивезенню Коханівського в ІТТ. Його прихильники заявили, що відбили штурм силовиків. Сам Коханівський заявив, що активістів на розгром приміщення спровокували поліцейські.

Після погрому у приміщенні Святошинського райсуду поліція розпочала кримінальне провадження за ст. 194 Кримінального кодексу України «Умисне знищення або пошкодження майна».

24 жовтня слідчі Шевченківського управління поліції оголосили підозру шістьом активним учасникам подій у Святошинському районному суді, п’ятьох було затримано за ст. 208 Кримінального процесуального кодексу.