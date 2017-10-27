Поліція знайшла у жителя Сумщини арсенал зброї, три комплекти міліцейської форми та 20 телефонів

У Сумах правоохоронці виявили склад зі зброєю, боєприпасами, засобами зв’язку, форменим міліцейським одягом старого зразка, номерними знаками до відомчого автотранспорту та спецзасобами. Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Нацполіції в Сумській області, правоохоронці виявили склад 26 жовтня під час обшуку.

Читайте такожВ Одесі чоловік влаштував у гаражі підпільну майстерню з переобладнання зброї

«Револьвер, два пістолети, дві гранати РГД, димові шашки, кастет, близько 70 бойових набоїв та 32 патрони травматичної дії, більше 20 мобільних телефонів зберігав на зйомній квартирі 25-річний житель райцентру Краснопілля Сумської області. Крім цього, під час обшуку правоохоронці виявили три комплекти міліцейської форми, номерні знаки до відомчого автотранспорту та спецзасоби. Наразі поліція з’ясовує, де чоловік придбав вилучені речі та з якою метою їх зберігав», – йдеться у повідомленні.

Згідно із повідомленням, приводом для проведення санкціонованого обшуку стала оперативна інформація про ймовірну причетність жителя Краснопілля, який зараз мешкає в Сумах, до скоєного на початку жовтня пограбування, коли невідомі зловмисники відібрали у сумчанина золотий ланцюжок.

Сьогодні, 27 жовтня, по даному факту розпочате кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами) Кримінального кодексу України. Чоловіка затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі він дає пояснення слідчим. Окрім цього, затриманий перевіряється на причетність до скоєння майнових злочинів на території Сум та області.

Як повідомляв УНІАН, у Києві у квартирі на Оболоні нещодавно виявили арсенал зброї.